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GÜNCELLEME - Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü

27.04.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

SAKARYA/BOLU (AA) - Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit U. kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit U. yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kardeşiyle karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Z.U. silahla Abdulvahit U'ya ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulvahit U. kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.Z.U'yu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurdu.

Ekipler, araçta M.Z.U. ile bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına alarak Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne getirdi.

Yabancı uyrukluların M.Z.U'nun aracına yolda otostop çekerek bindiği öğrenildi.

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Bolu Sakarya silahlı saldırı

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