GÜNCELLEME - Samsun'da 9 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

