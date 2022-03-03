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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da 9 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

GÜNCELLEME - Samsun'da 9 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

03.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAR TATİLİ VERİLEN DİĞER İLÇELER EKLENDİ

Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

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