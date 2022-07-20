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GÜNCELLEME - Samsun'da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol

20.07.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine G.B, dün akşam polis ekiplerince Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına alınmıştı.


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