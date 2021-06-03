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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

03.06.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A. ve E.T'nin Selahiye Mahallesi'nde müşterek kullandıkları ikametgaha operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 bin 736 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Ekipler, H.A. ve E.T. ile soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.Y'yi yakaladı.

Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alınan E.G'nin adresinde yapılan aramada 0,14 gram metamfetamin ile 0,55 gram esrar ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, E.T, İ.Y. ve E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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