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GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

04.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı'nda uyuşturucu şüphelileri E.E. isimli kadın ile Y.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen B.Ş.Ö'yü Aziziye Caddesi üzerinde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1785 lira buldu.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ile B.Ş.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Y.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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