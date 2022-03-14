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GÜNCELLEME - Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

14.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.

Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde 13 Ocak'ta berberde oturduğu sırada silahla yaralanan P.P. (17), dün Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.P. tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüpheliler E.K. (20) ile B.G. (21), M.K, B.T, B.G. ile S.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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