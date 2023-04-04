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Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlıya ev hapsi verildi

04.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlıya ev hapsi verildi.

Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlıya ev hapsi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli bir araçta yakalandı.

Araçta arama yapan ekipler, 67 adet 200 liralık ve 1 adet 50 liralık olmak üzere 13 bin 450 lira sahte banknot, 5 sentetik ecza hapı ile suçta kullanılan araca takılı başka araca ait 2 plaka ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Ş. ile A.A. hakkında, "parada sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.

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