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Samsun'da silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

24.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaka Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B. (41) ve K.G. (42), silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan K.G, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, zanlılardan B.B’yi (45) ilçe merkezinde yakaladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Samsun Bafra silahlı saldırı

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