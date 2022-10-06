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GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu

06.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tramvayın genç kıza çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı VATMAN VE KAZAZEDE İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız, kazayı yara almadan atlattı.

Baruthane durağında tramvay yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışan ve kulağında kulaklık bulunan Simay Taşabat (18), bu sırada gelen tramvayı fark etmedi.

Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ekibi genç kızı sağlık kontrolünden geçirdi. Kontrolde genç kızın sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan tramvayın Taşabat'a çarpma anı, istasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı.

- Vatman Danışmaz olay anını anlattı

Vatman Danışmaz, AA muhabirine, kazadan yayanın yara almadan kurtulmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversite-Tekkeköy hattında ilerlerken Baruthane istasyonuna yaklaştığı sırada hızını azalttığını belirten Danışmaz, "Yayanın merdivenlerden inerek tramvayın geliş yönüne bakmadığını, kulağında kulaklık olduğunu fark ettim. Sesli iç ve dış uyarıcılarımı kullandım. Buna rağmen hiçbir şekilde kendisiyle göz teması kuramadım. Tramvayın geldiğini hiçbir şekilde fark etmedi. Daha sonra acil servis freni uyguladım. Tramvayla bayan arkadaşımıza kenarından temasta bulundum." dedi.

Kaza sonrası hemen tramvaydan inerek genç kıza koştuğunu anlatan Danışmaz, "Kendi kızım gibi geçmiş olsun temennilerinde bulundum. O da korkmuştu, ben de tedirgindim. Birlikte sarıldık, kucaklaştık." ifadesini kullandı.

Bu tür olayların yaşanmaması için özellikle kulaklık kullanan gençleri uyaran Danışmaz, "12 yıldır bu işi yapıyorum, gece gündüz çalışıyoruz ve tüm arkadaşlarım özveriyle çalışıyor. İstasyon girişlerimiz, çıkışlarımız, hız kurallarımız var. Bu hız kurallarına uyarak gidiyoruz. Tabii ki kazaya ramak kala da olabilir. Hem yolcularımızın hem de bizim dikkatli olmamız sayesinde kazalar engellenebilir." diye konuştu.

Simay Taşabat ise kaza sırasında kulaklıkla müzik dinlediğini, tramvayın geldiğini fark etmediğini dile getirerek, vatmanın dikkati sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu, artık daha dikkatli olacağını kaydetti.

Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu

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Samsun tramvay genç kız kaza

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