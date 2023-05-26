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Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

26.05.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Lastikçide çalışan Hüseyin Erdoğan'ı (32) silahla öldüren Ç.K. (31) ile olay anında yanında bulunan kadın zanlı S.U'nun (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ç.K. ise tutuklandı.

Samsun'da dün Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir lastikçide çalışan Erdoğan ile yanına gelen Ç.K. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K'nin tabancayla yaraladığı Erdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Ç.K. ve S.U. gözaltına alınmıştı.

Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

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cinayet Samsun Canik

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