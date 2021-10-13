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  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen 2 kişi yakalandı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen 2 kişi yakalandı

13.10.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valiliği: - "Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da istedikleri ilaçları yazmadıkları gerekçesiyle doktorla tartıştıktan sonra dışarı çıkarılan 2 kişi gözaltına alındı.

Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezine gelen İ.A. ve K.A, iddiaya göre yakınları için ilaç yazdırmak istedi.

Doktorların, talebe olumsuz yanıt vermesiyle yaşanan tartışma sonrasında İ.A. ile K.A, merkezin dışına çıkarıldı. Söz konusu kişilerin taşkınlık çıkarıp merkezin kapı ve pencerelerini yumruklaması üzerine polisten yardım istendi.

Olay yerine gelen polis ekibi, kimlikleri tespit ettiği İ.A. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Bu arada, merkezdeki görevliler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kuzenlerin kapı ve pencerelere vurma anı yer alıyor.

- Valilikten soruşturma ve kınama

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile hekiminin hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine, hasta yakınının sözlü saldırısı fiziksel saldırıya dönüşmüş, olay yerine kolluk kuvvetleri çağrılmıştır. Olaya karıştıkları belirlenen iki kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını dileyerek tüm sağlık teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık merkezine giderek şiddete uğrayan aile hekimiyle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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