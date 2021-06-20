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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı

20.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akören Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.G, K.G, M.G, ve R.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan Suruç Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda kavgaya karıştığını tespit ettikleri 4 şüpheliyi yakaladı.

Kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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