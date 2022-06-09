GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girişini ve batı illerine sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalışmalar sırasında yakalanan Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 36 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.



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