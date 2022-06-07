GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Halil Bilgin yönetimindeki 34 ABM 65 plakalı kamyon ile Halil Tahtasız'ın kullandığı 63 B 1760 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan Fulya Tahtasız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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