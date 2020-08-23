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  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli tutuklandı

DİĞER HABERLERİ  | 23.08.2020 05:15 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da, yakınına müdahale eden 112 Acil Servis ekiplerine saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşlı bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri, ilk yardım müdahalesinde bulunmak istedikleri kadının yakını olduğu iddia adilen kişinin saldırısına uğradı.

Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Erin açıklamasında şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir."

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