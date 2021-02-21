GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 32 yaşındaki Emre D. ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Emre D, kurtarılamadı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, saldırıyla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabancayla 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Öte yandan Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Emre D'nin cenazesi ise yakınlarına teslim edildi.

