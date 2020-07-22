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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.07.2020 20:27 | Son Güncelleme

Kuzenlerin cesedi suya girdikleri yerden 37 kilometre uzakta bulundu CENAZELERİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama kanalının Merkez Eyyübiye ilçesi Dolutepe Mahallesi'ndeki bölümünden suya giren İbrahim (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları kanalın farklı bölgelerinde yürütüldü.

Arama çalışmaları sonucunda 2 kuzenin cansız bedeni, kanala girdikleri yerden 37 kilometre uzakta bulundu.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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