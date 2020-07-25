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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen boğuldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.07.2020 18:28 | Son Güncelleme

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren Ali (9) ve kuzeni İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Aramalarda kuzenlerden İmam Erkan, kanala girdikleri yerden yaklaşık 15, Ali ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Erkan ve Ali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuzenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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