YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

GÜNCELLEME - Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

22.01.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda kalan vatandaşlara çorba ve gıda yardımında bulunuyor ANTALYA İLE İLGİLİ GELİŞMELER EKLENDİ

KONYA/ANTALYA ( AA ) - İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir Antalya kara yolunda, Marangoz kavşağından itibaren araç geçişi engelleniyor.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

- Yolda kalanlara çorba ve gıda yardımında bulunuluyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar, etkisini sürdürüyor. Yarpuz Mahallesi Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı.

Sabah saatlerinde tırların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya arasındaki Alacabel kara yolunda, kar kalınlığının artması nedeniyle tüm araçların geçişine kapandı. Bademli, Kuyucak, Susuzşahap, Salihler mahallelerinde de yollar karla kaplandı. Ekiplerin yollarda küreme ve tuzlama işlemi devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacabel mevkisinde yolda kalan vatandaşlara çorba ve gıda yardımında bulunuyor.

Öte yandan ilçedeki 4 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Antalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendiAntalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya Konya

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:14
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:36
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.