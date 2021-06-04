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  4. GÜNCELLEME - Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

04.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aksöğüt köyü mevkisinde Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçtaki iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Uluşık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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