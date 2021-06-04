GÜNCELLEME - Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aksöğüt köyü mevkisinde Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçtaki iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Uluşık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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