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GÜNCELLEME - Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi polisten yüzerek kaçmaya çalıştı

12.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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SİNOP (AA) - Sinop'ta karıştığı bıçaklı kavga sonrası denize atlayarak polisten kaçmaya çalışan ancak yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Kent merkezi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki mendirekte iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağrısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.

Sağlık ekiplerince burada muayene edilen U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından emniyete götürülen U.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

U.Ö'nün daha önce işlediği bir suç nedeniyle arandığı öğrenildi.

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