YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

GÜNCELLEME - Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

27.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler morga kaldırıldı ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yavuz Selim B. (34), B.V. (27) ve Ö.A'nın (29) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki çalışmaları tamamlandı.

Daireden çıkarılan 3 kişinin cenazesi, morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise göz yaşlarını tutamadı.

- Olay yerinde intihar notu bulundu

Şişli İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada saat 07.00 sularında tabancayla açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerince yapılan ilk tespitlerde şüpheli Yavuz Selim B'nin, B.V'yi ve Ö.A'yı silahla ateş ederek öldürdüğü, daha sonra aynı silahla intihar ettiği kaydedildi.

Olay yerinde şüpheli kişinin üzerinde bir intihar notu bulunduğu belirtilen açıklamada, evin içinde yapılan incelemelerde tabanca ve muhtelif sayıda kovan bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
polis Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:32
Yatsı
22:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.