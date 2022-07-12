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  4. GÜNCELLEME- Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü öldü

GÜNCELLEME- Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü öldü

12.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skuter sürücüsüne aracıyla çarpan kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde skuter kullanan Dilara Gül'e aynı caddede seyreden H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

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Şişli skuter

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