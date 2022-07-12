GÜNCELLEME- Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde skuter kullanan Dilara Gül'e aynı caddede seyreden H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.



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