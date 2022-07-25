GÜNCELLEME - Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.Y. (24) çelik yelek ve miğfer giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında Yıldızeli Adliyesi'ne getirildi.

Adliye girişinde bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna A.Y, "Sizi ilgilendirmez." diye karşılık verdi.

A.Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kale köyünde, bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y, dün, Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etmiş, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

