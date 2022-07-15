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GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

15.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ HASTANEDE ÖLMESİ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde R.D. (41) idaresindeki 16 KIA 59 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile Ö.D. (18), S.D. (83), R.D. (17) ve G.G. (74) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.D. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kentteki hastanelerde tedavileri süren yaralılardan R.D. ve Ö.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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