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Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

AA AA
06.02.2025 10:39
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Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, Iğdır'dan İstanbul'a giden Volkan Aytan (43) yönetimindeki Aras Turizme ait 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, F.K. (45) idaresindeki 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Aytan, kaldırıldığı Gölova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 29 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Sivas Gölova Tır otobüs kazası

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