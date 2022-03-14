GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin havalandırma filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Yeniyapan köyü mevkisinde bir aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Lessi"nin de katıldığı aramada aracın havalandırma filtresine gizlenmiş 102 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar H.D. (33), H.Y.Ö. (24) ve O.K. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından Şarkışla Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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