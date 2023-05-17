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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sonlandıracağı depremzedelerin konaklama hizmetini AFAD üstlenecek

17.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelerin konaklamalarına son verme kararı üzerine, depremzedelere bu hizmet AFAD tarafından sağlanacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre, depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları öngörüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal’ın imzasını taşıyan 16 Mayıs 2023 tarihli yazıda, afetzedelere yönelik geçici konaklama hizmetinin 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılmasına karar verildiği belirtilerek, AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması istendi.

DEPREMZEDELER AFAD TARAFINDAN MİSAFİR EDİLECEK

Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.

Depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu belirtilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması" istendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 5 milyon TL’lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD’a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD’ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir."

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulandı.

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