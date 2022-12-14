Tekirdağ'da bir internet haber sitesi sahibi kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu

İlçedeki bir internet haber sitesinin sahibi M.E. ile CHP Ergene İlçe Yönetim Kurulu Üyesi S.G. arasında, ortak arkadaşlarının iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ardından S.G. sandalyede oturan M.E'yi yere düşürerek darbetti. Yüzünden yaralanan M.E, hastaneye giderek darp raporu aldı.

Polis, M.E'nin şikayeti üzerine, şüpheli S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaydan bir süre sonra şüpheli S.G'nin de avukatı ile emniyete giderek M.E'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

