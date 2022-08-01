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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

01.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır: - "Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz" - Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin: - "Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş" YARALILARIN İSİMLERİ VE KAYMAKAM SAĞIR'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş (47) ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu devlet hastanelerine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Harun Özcan olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaymakam Sağır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz." dedi.

Çetin ise patlama haberini alır almaz hemen fabrikaya geldiklerini belirterek, "Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş. Üç yaralı kardeşimiz var. Patlamanın sebebi bilinmiyor. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaymakamımız ile yaralıların durumunu öğreneceğiz. Soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın kontrol altında." bilgisini paylaştı.

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patlama Tekirdağ Çerkezköy

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