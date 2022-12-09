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Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

09.12.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel kreş ve gündüz bakımevinde öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığını ileri süren bazı veliler, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, geçen ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorguladı. Çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) yönetiminden yapılan açıklamada, Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili basında yer alan görüntüler ve konunun yargıya intikal ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge Müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir.
Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük bir titizlikle üzerinde durduğumuz konuyla ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Tekirdağ kreş şiddet

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