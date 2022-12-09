Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

İddiaya göre, geçen ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorguladı. Çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) yönetiminden yapılan açıklamada, Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili basında yer alan görüntüler ve konunun yargıya intikal ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge Müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir.

Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük bir titizlikle üzerinde durduğumuz konuyla ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

