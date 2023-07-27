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Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni tutuklandı

27.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman merkezli düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, haklarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride arama kaydı olan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok ile Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubu ve Kandil bölgesiyle irtibatlı olduğu, örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı değerlendirilen Hüseyin Ok'u Diyarbakır'da gözaltına alarak Adıyaman'a getirdi.

Sabri Ok'un yeğeni, Arzu Ok'un da kuzeni olan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Hüseyin Ok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin 27 Ocak'ta düzenlendiği operasyonda yakalanan PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok tutuklanmıştı.

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pkk terör örgütü

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