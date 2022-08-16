GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Demirel (18) yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, Büget köyünde devrildi. Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Demirel, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

