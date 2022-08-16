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GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Demirel (18) yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, Büget köyünde devrildi. Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Demirel, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Tokat Yeşilyurt kaza ölü

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