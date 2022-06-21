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GÜNCELLEME - Tokat'ta haber alınamayan 65 yaşındaki kişi bulundu

21.06.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HABER ALINAMAYAN KİŞİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Tokat'ta mantar toplamaya gitmesinin ardından uzun süre haber alınamayan kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökdere köyünde yaşayan 65 yaşındaki Remzi Oğuz, mantar toplamak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen Oğuz'un eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Oğuz'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı. Bir süre sonra Oğuz, köylülerce bulundu.

Oğuz'un yolunu kaybetmesi nedeniyle evine dönemediği öğrenildi.

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