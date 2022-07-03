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GÜNCELLEME- Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı

03.07.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizde kaybolan İsmail Mete'yi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarın devam edilecek DETAYLAR VE OF BELEDİYE BAŞKANI SARIALİOĞLU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Trabzon'un Of ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması nedeniyle ara verildi.

İlçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi sahilinde denize giren Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete ile Korkut, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan Hasan Mete, ailesine teslim edildi.

Korkut ise sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından da KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Korkut'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan ekipler, kayıp İsmail Mete'nin bulunması için ise yoğun çaba sarf etti.

Haberi alan İsmail Mete'nin babası Remzi ve annesi Havva Mete ile yakınları da olay yerine geldi.

Havanın kararmasıyla ekipler, fener ve dürbün eşliğinde kıyı araması yaptı.

Olay yerine gelen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AA muhabirine, denizde kaybolan Mete için ekiplerin öğleden sonra çalışmalara başladığını söyledi.

Sarıalioğlu, denize girilmemesi gereken havalarda gençlerin ve çocukların dikkatsiz bir şekilde denize girdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havanın kararması ve denizin dalgalı olması nedeniyle dalgıçlar ve AFAD ekipleri çalışmalarına ara verdi. Hepimiz için çok üzüntü verici. Burası denize girilebilecek yerlerden bir tanesi ama hava bozuktu, deniz çok dalgalıydı. İnşallah bu kardeşimiz de en kısa zamanda bulunur. "

Yetkililerin gerekeni yapacaklarını vurgulayan Sarıalioğlu, çalışmaların yarın erken saatte yeniden başlayacağını kaydetti.

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