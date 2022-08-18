GÜNCELLEME- Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 5 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildi.
Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
- Otobüs sürücüsünün tedavisi sürüyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan ve kanında alkole rastlanmayan otobüs sürücüsü O.N.K'nin doktora verdiği ilk beyanında gözlerinin karardığını ve fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Hastane yetkilileri, sürücü O.N.K’nin bu beyanının nedeninin araştırıldığını ifade etti.
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