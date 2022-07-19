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GÜNCELLEME - Trabzon'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

19.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe merkezinde dün akşam karşılaştığı Sefa Dönmez'i aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldüren Fatih U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Fatih U, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İlçe merkezinde dün saat 19.00 sıralarında Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan Fatih U. arasında tartışma yaşanmış, Fatih U, tabancayla 5 el ateş ederek Dönmez'i yaralamıştı. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı ise gözaltına alınmıştı.

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