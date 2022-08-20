YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. GÜNCELLEME - Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 25 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 25 kişi yaralandı

20.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI VE GÖRGÜ TANIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücü D.Ş'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

Yaralanan 3'ü ağır 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

- Midibüs, park halindeki kamyonete çarparak durdu

Midibüsün devrilmesine şahit olan Nazım Kutlu, AA muhabirine, kaza anını anlattı.

Kutlu, bahçesinde çay topladığı sırada yolun üst kısmından aşağıya doğru midibüsün süratle geldiğini gördüğünü söyledi.

Elektrik direğine ve duvara çarptıktan sonra devrilen midibüsün bir süre sürüklenerek kendisine ait park halindeki kamyonete çarparak durabildiğini ifade eden Kutlu, 112 Acil Çağrı Merkezine kazayı bildirdikten sonra yaralılara yardıma koştuğunu aktardı.

Kutlu, çevredeki vatandaşlarla birlikte yaralılara yardım ettiklerini, araçta sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkardıklarını, etrafa savrulan çocuklara yardım ettiklerini anlattı.

Ambulans gelene kadar yaralıları kendi araçlarıyla hastaneye ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kutlu, "Arabam orada olmasa belki de aracın evin altındaki kolonlara çarpması ile daha büyük bir facia olabilirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla şimdilik ölen olmaması sevindirici." dedi.

Öte yandan, kaza anında midibüsten düşen bebeğin kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar bir süre çay bahçelerinde arama yaptı.

Bebeğin hastanede olduğu bilgisinin ulaşması üzerine aramalar sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandıTuristleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecekCivan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:27
Öğle
12:26
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:42
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.