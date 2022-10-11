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GÜNCELLEME - Ümraniye'de asfaltlama çalışması yapan İBB işçilerine silahlı saldırı

11.10.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Sağ dirseğinden isabet alan çalışan, Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan personelin tedavisi devam ediyor" İBB'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı işçilere otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 işçi yaralandı.

Dudullu Baraj Yolu'nda asfalt çalışması yapan İBB'ye bağlı işçiler, yolu trafiğe kapattı. Asfaltlama çalışması devam ederken içerisinde 5 kişi bulunan 34 ETK 0881 plakalı otomobil, yol çalışmasının olduğu yerden geçmek istedi. Çalışma yapan işçiler yolun kapalı olduğunu iletti.

Otomobildekiler, işçilerle tartıştıktan sonra yol çalışmasının devam ettiği bölgeden ayrıldı. Alkollü olduğu iddia edilen kişiler otomobille geri dönerek yol çalışması yapan işçilere silahla ateş etti. Paniğe kapılan işçiler, kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı. Saldırıda bir işçiye kurşun isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Çağlar Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede 13 boş kovan topladı. Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya nasıl uğradıklarını anlatan işçilerden Mesih A, "çalışma var" diye uyardıkları 5 kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını belirterek, "Gece yol çalışması yapıyorduk. Bizim arkadaşlar makine arıza verdiği için duruyorlar. Bir araç geliyor. Arabada 5 kişi var. Yoldan geçmek istiyorlar, bizimkiler izin vermiyor. Kaza yaparsınız diyorlar. Onları uyarıyorlar. Onlarda, 'Bekleyin 10 dakika sonra geleceğiz' diyorlar Gerçekten 10 dakika sonra geliyorlar. Bize ateş açtılar. Biz de kaçtık. Bir yaralı arkadaşımız var. Durumu iyi." diye konuştu.

-İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Ümraniye'de asfaltlama çalışması yapan işçilere yönelik silahlı saldırı kınandı.

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Ümraniye Baraj Yolu Caddesi OSB İMES Cumhuriyet Bulvarı Kavşağı'nda devam eden asfaltlama çalışması nedeniyle araç geçişini kısa süreliğine durdurduğu, sabah 05.30 sıralarında yolu kullanmak isteyen bir taksinin alternatif güzergaha yönlendirilmek istendiği aktarılan açıklamada, araçta bulunan yolcunun uyarıları dikkate almayarak yolu kullanmakta ısrar ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ekiplere sözlü tacizde bulunan kişinin bölgeden ayrıldığı, aynı kişinin bir süre sonra içinde 5 kişinin bulunduğu başka araçla döndüğü, kimliği bilinmeyen saldırganların 15 İBB işçisini hedef alarak silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.

İBB işçilerine yönelik saldırıda 1 işçinin kolundan yaralandığı bildirilen açıklamada, "Sağ dirseğinden isabet alan çalışan, Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan personelin tedavisi devam ediyor. Olay sonrası kaçan saldırganlarla ilgili emniyet birimlerinin tahkikatı devam ediyor." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye silahlı saldırı ibb

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