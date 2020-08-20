GÜNCELLEME - Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Mütalaasını yenileyen duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirtti. Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin dosyadaki mevcut durumu "tasarlamak" yönünden yeterli bulmadığını anlatan Öztürk, "Bizim açımızdan kesinlikle kabul edilebilir bir karar değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın cinayeti tasarlayarak yaptığını ortaya koyan kendi el yazısıyla yazdığı mektuba rağmen ağırlaştırılmış hapis cezasına hükmedilmedini kaydeden Öztürk, "Mücadelemiz kesinlikle bitmedi. Bunun istinaf ve Yargıtay aşaması var. Katil hak ettiği cezayı alana kadar vazgeçmeyeceğiz. Ailenin yüzüne nasıl bakacağımı ve bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum." diye konuştu.

Öztürk, olayda ihmalleri olduğunu düşündükleri kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

- "İnşallah istinaf mahkemesinden dosyamız döner"

Öldürülen genç kızın babası Mustafa Cankel de sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini ifade etti.

Karara tepki gösteren Cankel, "Bir tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, on tane verilse bizi kendimize getiremez. Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve bir nevi af addedilmiş olması anlamına gelir. İnşallah istinaf mahkemesinden dosyamız döner ve sanık hakkettiği cezayı alır." şeklinde konuştu.