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Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi hayatını kaybetti

04.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Banaz ilçesinde saman yüklü traktörü çekmek için başka bir traktöre zincir bağlarken iki traktörün arasında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, H.A. (58) ve A.A (33) Yazıtepe Mahallesi Avgan mevkisinde bulunan tarlada 36 EZ 476 plakalı saman yüklü traktörü bulunduğu yerden yola çıkartmak istedi.

H.A. ve A.A, saman yüklü traktörü çıkartmak için 03 ADJ 441 plakalı traktöre zincir bağlamak istedi. Bu esnada H.A. freni boşalan traktörle saman yüklü traktörün arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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traktör saman kaza yaralı

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