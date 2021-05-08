GÜNCELLEME - Uşak'ta jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldüğü ve arkadaşının ağır yaralandığı olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ulubey Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan Mustafa Vural (57), arkadaşı Recep Yılmaz'ın (57) getirdiği arızalı traktör jantını tamir etmek için kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada kaynak alevinin temas ettiği lastiğin patlamasıyla jant yerinden fırladı. Patlamanın etkisiyle Vural'ı iş yerinin kapısına fırlatan jant, Recep Yılmaz'a da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayıtta, lastiğin patlamasının ardından bir kişinin savrulduğu ve bir toz bulutunun oluştuğu, olayın ardından çevredekilerin olay yerine koştuğu görülüyor.

