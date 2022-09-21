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GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı

21.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 3 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere yönelik 50 personel, 12 ekip ve 1 helikopterin havadan verdiği destekle operasyon başlatıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 mermi, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şüpheli uyuşturucu operasyon

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