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GÜNCELLEME - Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

10.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/ Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de merkez üssü Tuşba olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 8,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

- Can ve mal kaybı yaşanmadı

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Ekiplerin mahallelerde taramalarını sürdürdüğü bildirildi.

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