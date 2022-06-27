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GÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

27.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı.

Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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