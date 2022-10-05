GÜNCELLEME - Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba İhsan Yorulmaz'ın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



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