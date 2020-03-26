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GÜNCELLEME - Yurt dışından gelen 168 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

BOLU HABERLERİ  | 26.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİLİK GRUBUN GELDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan ve Moldova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 138 kişi, polis eşliğinde 4 grup halinde otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Akşam saatlerinde ise Yunanistan'dan İstanbul Havalimanına gelen 30 kişilik yolcu grubu otobüsle Bolu'ya getirildi.

Yunanistan'dan gelen grup da aynı yurtta kendileri için ayrılan odalara yerleştirildi.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Bu arada yurtlarda kalan kişilerin yemek, meyve, çay ve kahve ile diğer bazı ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138 kişi getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu koronavirüs Kovid-19 Yunanistan Yurt dışından gelen yolcular

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