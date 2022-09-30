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GÜNCELLEME - Yürürken yüzüne mermi isabet etti

30.09.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yürürken yüzüne mermi isabet etti

Ortahisar ilçesinde 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlarca yapıldı.

Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

Polis, şüpheli G.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Sağlık kontrolü için Fatih Devlet Hastanesine götürülen zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yürürken yüzüne mermi isabet etti

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