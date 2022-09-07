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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi tutuklandı

07.09.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, güvenlik önlemi altında Çaycuma Adliyesine getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İbrahim Keleş'in jandarma karakolunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince köyün girişleri kontrol altına alındı. Köydeki ormanlık alanda ve İbrahim Keleş'in evine ait foseptikte yapılan incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

- Olay

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine dün, ekiplerce yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, maktulün kardeşi İbrahim Keleş gözaltına alınmıştı.

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