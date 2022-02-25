GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Ümit Kurt'un (41) cansız bedenine ulaşıldı.

Kurt'un cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin, göçük altında kaldığı değerlendirilen 1 kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, ruhsatsız işletilen madende 23 Şubat’ta kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edildi.



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